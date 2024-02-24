У двобортному жакеті, з локонами і червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії зустрілася із Зеленським у Києві

Джорджа Мелоні в образі total black приїхала до України.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні разом із іншими західними лідерами приїхала до Києва, щоб взяти участь у заході, приуроченому другій річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.
Мелоні зокрема зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.
Разом вони поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників України.
Прем'єрка постала на зустрічі із Зеленським у діловому образі, який складався з чорного двобортного жакета і чорних прямих штанів. Вбрання вона скомбінувала із чорним взуттям на низькій підошві.
Мелоні зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і червоний манікюр. Руки вона прикрасила золотими каблучками.
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