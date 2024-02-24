У двобортному жакеті, з локонами і червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії зустрілася із Зеленським у Києві

Джорджа Мелоні в образі total black приїхала до України.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні разом із іншими західними лідерами приїхала до Києва, щоб взяти участь у заході, приуроченому другій річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Мелоні зокрема зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Разом вони поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників України.

Джорджа Мелоні, Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Прем'єрка постала на зустрічі із Зеленським у діловому образі, який складався з чорного двобортного жакета і чорних прямих штанів. Вбрання вона скомбінувала із чорним взуттям на низькій підошві.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і червоний манікюр. Руки вона прикрасила золотими каблучками.

Джорджа Мелоні і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

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