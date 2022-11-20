У двох аутфітах від Chanel: Шарлотта Казіраги на святкових заходах у Монако

Члени монакської родини відсвяткували у вихідні Національний день Монако. Крім Шарлін та Альбера II на заходах були присутні й інші члени монаршої родини.

Племінниця князя Альбера II – Шарлотта Казіраги була присутня на заходах разом зі своїм чоловіком Дмитром Рассамом та дітьми. Чоловік Шарлотти тримав їхнього спільного 4-річного сина Бальтазара на руках.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / Фото: Associated Press

Пара була присутня на заході у Непорочному соборі Нотр-Дам. Шарлотта одягнула твідове пальто від Chanel, яке поєднала із чорною сумкою від французького бренду на ремінці-ланцюжку. Також на голові у неї був чорний обідок із вуаллю.

Увечері на святковому концерті Казіраги з'явилася в сукні з твіду в клітинку, схоже теж від Chanel, до якої підібрала вже іншу чорну сумку Chanel. Вона одягла тонкий браслет на зап'ястя, сережки у формі крапель у вуха, у макіяжі трохи підкреслила очі та губи, а волосся зібрала у високу зачіску.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / Фото: Getty Images

Її чоловік Дмитро Рассам був елегантний у фраку, білій сорочці і з краваткою-метеликом.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / Фото: Associated Press

Зазначимо, княгиня Монако Шарлін також захопила у двох своїх нових виходах. Вона продемонструвала аутфіт у білому пальті та капелюсі, а також у темно-синій сукні, яку одягла на галавечір.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княже подружжя Монако на святкуванні Національного дня / Фото: Associated Press

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