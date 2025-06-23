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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
361
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У двох жакетах і джинсах: Бріжит Макрон відвідала музичне свято у Парижі

Перша леді Франції у скромному аутфіті постала на музичному заході.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон напередодні «Свята музики» у Єлисейському палаці відвідала «Тиждень музики Франції» у Парижі.

На сцені заходу вона з’явилася у стриманому аутфіті. На ній було два жакети — один чорний, інший темно-синій, білий топ і темно-сині обтислі джинси.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Образ перша леді доповнила об’ємною перукою і макіяжем із акцентом на очах. Вуха пані Макрон прикрасила маленькими золотими сережками-кільцями, шию — золотим ланцюжком із підвісками, а руки — браслетами і каблучками з камінням.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит Макрон / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон в елегантному костюмі і туфлях Louis Vuitton постала на вечері у Ніцці з нагоди відкриття третьої Конференції ООН з питань океану.

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Дата публікації
Кількість переглядів
361
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