У дивній сукні з прозорим подолом: леді Вікторія Герві вийшла на доріжку в Каннах

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Реклама

Британська аристократка обрала для світського виходу сріблясто-синю сукню з кейпнакидкою, яка була розшита паєтками та з прозорим подолом. Цього разу Вікторія зібрала волосся у високу зачіску, зробила виразний макіяж очей і одягла сережки-висячки з камінням. Образ британки доповнювали сріблясті босоніжки та червоний педикюр у неї виднівся на ногах.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Також декількома днями раніше леді Вікторія з’явилася на публіці в блакитній сукні з накидкою з тюлю, золотих босоніжках та із золотою сумкою цікавої форми на короткій ручці.

Відвідувала знаменитість Каннський кінофестиваль і перші кілька днів, де дуже намагалася не порушити правила дрес-коду та дуже хотіла показати ті чи інші частини свого оголеного тіла.

Реклама

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Associated Press