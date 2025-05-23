ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

У дивній сукні з прозорим подолом: леді Вікторія Герві вийшла на доріжку в Каннах

Леді Вікторія Герві знову з’явилася на червоній доріжці 78-го кінофестивалю в Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Вікторія Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Британська аристократка обрала для світського виходу сріблясто-синю сукню з кейпнакидкою, яка була розшита паєтками та з прозорим подолом. Цього разу Вікторія зібрала волосся у високу зачіску, зробила виразний макіяж очей і одягла сережки-висячки з камінням. Образ британки доповнювали сріблясті босоніжки та червоний педикюр у неї виднівся на ногах.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Також декількома днями раніше леді Вікторія з’явилася на публіці в блакитній сукні з накидкою з тюлю, золотих босоніжках та із золотою сумкою цікавої форми на короткій ручці.

Відвідувала знаменитість Каннський кінофестиваль і перші кілька днів, де дуже намагалася не порушити правила дрес-коду та дуже хотіла показати ті чи інші частини свого оголеного тіла.

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie