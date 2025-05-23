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У дивній сукні з прозорим подолом: леді Вікторія Герві вийшла на доріжку в Каннах
Леді Вікторія Герві знову з’явилася на червоній доріжці 78-го кінофестивалю в Каннах.
Британська аристократка обрала для світського виходу сріблясто-синю сукню з кейпнакидкою, яка була розшита паєтками та з прозорим подолом. Цього разу Вікторія зібрала волосся у високу зачіску, зробила виразний макіяж очей і одягла сережки-висячки з камінням. Образ британки доповнювали сріблясті босоніжки та червоний педикюр у неї виднівся на ногах.
Також декількома днями раніше леді Вікторія з’явилася на публіці в блакитній сукні з накидкою з тюлю, золотих босоніжках та із золотою сумкою цікавої форми на короткій ручці.
Відвідувала знаменитість Каннський кінофестиваль і перші кілька днів, де дуже намагалася не порушити правила дрес-коду та дуже хотіла показати ті чи інші частини свого оголеного тіла.