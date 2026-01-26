ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Суспільство
104
1 хв

У джемпері кольору вівсянки і з улюбленим браслетом: Меган Маркл з’явилася на сцені фестивалю

На вихідних Меган Маркл та принц Гаррі відвідали прем’єру свого нового документального фільму «Королеви печива» у Центрі виконавських мистецтв Роуз Вагнер у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекська після показу фільму виступила на сцені на кінофестивалі Санденс. Фільм «Королеви печива», знятий компанією Archewell Productions, яку Меган та Гаррі заснували разом після переїзду до США 2020 року. Цей проєкт присвячений групі дівчаток-скаутів під час щорічного сезону купівлі печива в Америці. Для тих, хто з цим не знайомий, купівля печива — це захід, який поєднує тисячі дівчаток по всій країні і з роками став перевіркою організованості та наполегливості.

Документальний фільм присвячений зусиллям та суперництву, що оточує цей захід. Він також порушує такі питання, як командна робота, ухвалення рішень та розвиток особистих якостей, таких як комунікабельність, відповідальність та амбіції.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

На сцені герцогиня з’явилася в джемпері кольору вівсянки та чорних штанях, її волосся було зібране в пучок, у вухах були золоті сережки та легкий макіяж на обличчі. На зап’ясті у неї був браслет Love від Сartier, а на пальцях обручки — заручальна та весільна.

Поверх цього простого вбрання Маркл одягла довге синє пальто, а взута була в туфлі-човники на підборах.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

104
