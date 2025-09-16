У джемпері та яскравих штанях: королева Мері відвідала захід зі свекрухою

Королева Мері та королева Маргртете II / © Getty Images

«Монс Клінт — унікальний ландшафт льодовикового періоду та новий об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вчора Їхні Величності разом відвідали Геоцентр і виставку „Все взаємопов’язане — біорізноманіття на Гейє-Мен, яка є частиною масштабного проєкту ЄС LIFE Orchids, спрямованого на захист та популяризацію унікальної природи та безлічі рідкісних видів на Гейє-Мен“, — повідомляє королівський двір.

Королева Маргрете II (колишня королева Данії, яка зреклася престолу на користь сина Фредеріка X), є покровителькою Геоцентра Менс-Клінт — центру природи і знань, що розповідає про геологію, природну історію та біорізноманіття цього регіону.

Королева Мері і королева Маргрете II / © Getty Images

Маргрете була одягнена в білу блузку, синій подовжений жакет і картату спідницю. Вона взула шкіряні туфлі, зробила виразний макіяж губ та свій улюблений червоний манікюр, доповнивши образ сережками-кліпсами та кількома каблучками.

Королева Мері була в коричневому короткому джемпері і прямих штанях цегляно-червоного кольору від The Fold London, блузці з квітковим принтом від ME+EM, коричневих туфлях Malone Souliers, волосся вона розпустила, доповнивши образ сережками-кільцями з розсипом діамантів.

А у вихідні королева Мері відвідала Національний центр скорботи, щоб відзначити його 25-річчя у Копенгагені. Там Її Величність з’явилася в штанному костюмі від Max Mara, доповнила лук рожевим клатчем із крокодилячої шкіри Carlend Copenhagen та синіми замшевими туфлями на підборах від Jimmy Choo.