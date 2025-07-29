У джемпері та квітковій спідниці: принцесу Беатріс з чоловіком і дітьми несподівано заскочили на вулицях Лондона

Принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо з дітьми / © Getty Images

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Беатріс, її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці та їхніх діти — Сієнна, Афіна та Крістофер приєдналися до фанатів, що вишикувалися вздовж торгового центру в очікуванні автобуса з жіночою збірною Англії з футболу під час параду перемоги біля Букінгемського палацу в Лондоні. Зустріч організували на честь перемоги збірної Англії на Євро-2025 у Швейцарії, яку, нагадаємо, приїжджали підтримати принц Вільям та принцеса Шарлотта.

Принцеса Беатріс із родиною зненацька з’явилася на алеї, щоб підтримати «левиць» після їхньої історичної перемоги на Євро. Спортсменки стали першою жіночою командою, яка захистила свій титул чемпіонів Європи.

Принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо з дітьми — Афіною, Сієнною та Крістофером / © Getty Images

Принцеса Йоркська вирішила злитися з натовпом, одягнувши білий джемпер і спідницю з квітковим принтом, а взута була в червоні балетки. Вона зібрала волосся у недбалий хвіст і зробила легкий макіяж. Її чоловік Едоардо тримав на руках рюкзак-переноску, в якому сиділа молодша дочка пари Афіна. Одягнений чоловік був у сорочку та зелені штани чінос, а також був у бейсболці на голові. Маленька Афіна була у рожевому вбранні, а її старша сестра Сієнна у рожевій футболці. Пасинок принцеси Беатріс — Крістофер — одягнув синю футболку.

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Нагадаємо, на команду спортсменок-переможців чемпіонату тепер чекає прийом у Букінгемському палаці.

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