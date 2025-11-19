У джемпері та спідниці з паєтками: королева Летиція відвідала світську церемонію

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція прибули до готелю на 42-гу журналістську премію імені Франсіско Сереседо. Цього року її присудили Франу Севільї, журналісту Національного радіо Іспанії. Журі відзначило його «видатну журналістську кар’єру в найскладніших умовах, найважливішу роль на передовій професії».

Королева Летиція / © Getty Images

На заході королева Летиція з’явилася в ефектному образі: кашеміровому джемпері кольору марсала від Falconeri та спідниці міді з паєтками від Massimo Dutti, взула туфлі-слінгбеки від Magrit та доповнила образ золотими сережками та золотим кольє-ланцюгом. Також Летиція підібрала шкіряний клатч до образу, зробила хвилясте укладання та виразний макіяж очей та губ.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Її чоловік король Філіп VI, який учора, нагадаємо, у палаці Сарсуелла приймав президента Зеленського, теж відвідав разом із нею церемонію.