ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

У джемпері та спідниці з паєтками: королева Летиція відвідала світську церемонію

Король та королева Іспанії були присутні на церемонії вручення журналістської премії «Francisco Cerecedo» у готелі Ritz у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція прибули до готелю на 42-гу журналістську премію імені Франсіско Сереседо. Цього року її присудили Франу Севільї, журналісту Національного радіо Іспанії. Журі відзначило його «видатну журналістську кар’єру в найскладніших умовах, найважливішу роль на передовій професії».

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

На заході королева Летиція з’явилася в ефектному образі: кашеміровому джемпері кольору марсала від Falconeri та спідниці міді з паєтками від Massimo Dutti, взула туфлі-слінгбеки від Magrit та доповнила образ золотими сережками та золотим кольє-ланцюгом. Також Летиція підібрала шкіряний клатч до образу, зробила хвилясте укладання та виразний макіяж очей та губ.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Її чоловік король Філіп VI, який учора, нагадаємо, у палаці Сарсуелла приймав президента Зеленського, теж відвідав разом із нею церемонію.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie