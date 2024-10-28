У джемпері, джинсах та пальті: стильний вихід іспанської принцеси Леонор

Спадкоємиця іспанського престолу – принцеса Леонор – зараз як ніколи привертає увагу преси та журналістів.

Принцеса Астурійська на вихідних разом із батьками відвідали переможця конкурсу "Зразкове місто Астурія" - село Сотрес у Кабралесі.

18-річна принцеса Леонор з'явилася на заході у темному в'язаному джемпері, картатому пальті середньої довжини з великими кишенями з боків та блакитних прямих джинсах. Взута принцеса була в чорні грубі шкіряні черевики.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Леонор зібрала волосся у високий хвіст, зробила легкий денний макіяж, одягла золоті сережки-кільця та каблучку на вказівний палець правої руки.

Нагадаємо, на церемонії вручення премій принцеси Астурійської принцеса Леонор з'явилася у темному штанному костюмі-трійці, доповнивши аутфіт чорними туфлями-човниками на невисоких підборах. Дівчина зробила низький пучок, макіяжем підкреслила очі і губи і одягла сережки-висячки.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

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