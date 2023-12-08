У джемпері та атласній спідниці: принцеса Беатріс із чоловіком сходила в кіно

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали показ фільму "Джеймс Блант: Одне британське диво" у Picturehouse Central у Лондоні.

Принцеса приїхала у кашеміровому джемпері з круглим вирізом темно-синього кольору від JIGSAW, асиметричній атласній спідниці з косою кромкою темно-синього кольору від цього ж бренду та взута у чорні ботильйони із замком від Zara. Волосся Беатріс зібрала в недбалий пучок, зробила гарний макіяж очей з блискучими тінями на повіках і блиском підкреслила губи. Її чоловік Едоардо був у білій сорочці, синьому кардигані та чорних штанах, а взутий у білі кеди.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Пара приєдналася до безлічі знаменитостей у кінотеатрі разом із Джеймсом Блантом та його дружиною Софією Велслі. Беатріс та Едоардо мали щасливий вигляд, усміхаючись камерам після відвідин ексклюзивного показу документального фільму про британського музиканта.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці, Джеймс Блант та його дружина Софія Велслі / Фото: Getty Images

Світський вихід відбувся після того, як принцеса Беатріс підтримала свою сестру принцесу Євгенію на першому зимовому галаконцерті її благодійної організації боротьби з рабством минулого четверга. Тоді Беа з'явилася на публіці у сукні міді із крепу та шифону Self-Portrait у лондонському Центрі мистецтв Баттерсі.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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