У джемпері та чоботях: леді Амелія Віндзор відвідала чаювання в Лондоні

Двоюрідна внучата племінниця королеви Єлизавети II останнім часом все частіше з'являється на публічних заходах.

Вчора леді Амелія Віндзор відвідала післяобідній прийом або чаювання Амелії Віндзор x Holy Carrot у Holy Carrot в Лондоні. На публіці 26-річна леді Амелія з'явилася в цегляного кольору джемпері, який одягла в поєднанні чи то з максіспідницею, чи то з сукнею в клітинку та рюшами на подолі. Волосся дівчини було розпущене, а на обличчі був легкий природний макіяж. Взута леді Амелія була в замшеві черевики, також на ногах у неї були блискучі колготи.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

Амелія Віндзор мала чудовий вигляд і майже завжди виходячи у світ намагається бути максимально природною. Минулого свого виходу дівчина в скромній сукні відвідувала паті британського Vogue x Self-Portrait.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

А ще раніше Амелія демонструвала на публіці лук, що складався з довгої чорної сукні з глибоким V-подібним декольте та сірого пальта у велику клітинку, які поєднала з рожевими черевиками з коричневими плямами без підборів.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

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