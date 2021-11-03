У джемпері та чоботях: леді Амелія Віндзор відвідала чаювання в Лондоні

Двоюрідна внучата племінниця королеви Єлизавети II останнім часом все частіше з'являється на публічних заходах.
Вчора леді Амелія Віндзор відвідала післяобідній прийом або чаювання Амелії Віндзор x Holy Carrot у Holy Carrot в Лондоні. На публіці 26-річна леді Амелія з'явилася в цегляного кольору джемпері, який одягла в поєднанні чи то з максіспідницею, чи то з сукнею в клітинку та рюшами на подолі. Волосся дівчини було розпущене, а на обличчі був легкий природний макіяж. Взута леді Амелія була в замшеві черевики, також на ногах у неї були блискучі колготи.
Амелія Віндзор мала чудовий вигляд і майже завжди виходячи у світ намагається бути максимально природною. Минулого свого виходу дівчина в скромній сукні відвідувала паті британського Vogue x Self-Portrait.
А ще раніше Амелія демонструвала на публіці лук, що складався з довгої чорної сукні з глибоким V-подібним декольте та сірого пальта у велику клітинку, які поєднала з рожевими черевиками з коричневими плямами без підборів.
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