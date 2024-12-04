У джемпері та чорних штанях: принцеса Марія-Олімпія прийшла на івент з Памелою Андерсон

Дівчина приїхала до готелю Chelsea у Нью-Йорку у стильному чорному аутфіті, що складався з чорного джемпера, чорних штанів з високою талією та чорних шкіряних туфель. Зверху Марія-Олімпія накинула чорне пальто.

У принцеси було розпущене біляве волосся, а на обличчі був дуже легкий денний макіяж. Жодних прикрас вона одягати не стала, зробила лише бордовий манікюр.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

На заході з'явилася і головна героїня фільму Памела Андерсон у чорному лаконічному пальті, під яким виднілася біла сорочка, вона була у чорних щільних колготах та босоніжках на підборах. Разом з ними була зазнімкована і режисерка фільму Джіа Коппола.

Памела Андерсон, принцеса Марія-Олімпія та Джіа Коппола / Фото: Getty Images

У фільмі розповідається історія жінки, яка після тридцяти років успішної кар'єри танцівниці має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

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