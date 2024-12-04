Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У джемпері та чорних штанях: принцеса Марія-Олімпія прийшла на івент з Памелою Андерсон

У джемпері та чорних штанях: принцеса Марія-Олімпія прийшла на івент з Памелою Андерсон

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Принцеса Греції Марія-Олімпія відвідала цими днями захід, присвячений фільму "Остання танцівниця".

Дівчина приїхала до готелю Chelsea у Нью-Йорку у стильному чорному аутфіті, що складався з чорного джемпера, чорних штанів з високою талією та чорних шкіряних туфель. Зверху Марія-Олімпія накинула чорне пальто.

У принцеси було розпущене біляве волосся, а на обличчі був дуже легкий денний макіяж. Жодних прикрас вона одягати не стала, зробила лише бордовий манікюр.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

На заході з'явилася і головна героїня фільму Памела Андерсон у чорному лаконічному пальті, під яким виднілася біла сорочка, вона була у чорних щільних колготах та босоніжках на підборах. Разом з ними була зазнімкована і режисерка фільму Джіа Коппола.

Памела Андерсон, принцеса Марія-Олімпія та Джіа Коппола / © Getty Images
Памела Андерсон, принцеса Марія-Олімпія та Джіа Коппола / Фото: Getty Images

У фільмі розповідається історія жінки, яка після тридцяти років успішної кар'єри танцівниці має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

Читайте також:

Найдорожча ялинка світу: 2024 золотих монети за 5 млн євро в Мюнхені!

Найдорожча ялинка світу: 2024 золотих монети за 5 млн євро в Мюнхені!

Повʼязані теми:

Наступна публікація