У джемпері та чорних штанях: принцеса Марія-Олімпія прийшла на івент з Памелою Андерсон

Принцеса Греції Марія-Олімпія відвідала цими днями захід, присвячений фільму "Остання танцівниця".
Дівчина приїхала до готелю Chelsea у Нью-Йорку у стильному чорному аутфіті, що складався з чорного джемпера, чорних штанів з високою талією та чорних шкіряних туфель. Зверху Марія-Олімпія накинула чорне пальто.
У принцеси було розпущене біляве волосся, а на обличчі був дуже легкий денний макіяж. Жодних прикрас вона одягати не стала, зробила лише бордовий манікюр.
На заході з'явилася і головна героїня фільму Памела Андерсон у чорному лаконічному пальті, під яким виднілася біла сорочка, вона була у чорних щільних колготах та босоніжках на підборах. Разом з ними була зазнімкована і режисерка фільму Джіа Коппола.
У фільмі розповідається історія жінки, яка після тридцяти років успішної кар'єри танцівниці має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.
Читайте також:
- Обидві красуні: принцеса Марі-Шанталь та її дочка принцеса Марія-Олімпія побували на весіллі
- У топі без бретельок та шкіряних штанях: принцеса Марія-Олімпія на модному івенті
- У сукні від українського бренду: принцеса Марія-Олімпія на івенті у Нью-Йорку