У джемпері та елегантних штанях: принцеса Мадлен під прицілом папараці в Нью-Йорку

Принцесу Мадлен заскочили на Медісон-авеню після відвідування заходу в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

42-річна принцеса була в білому джемпері та штанях кольору хакі, а в руках несла пальто Alberto Biani також кольору хакі. Взула Мадлен молочні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, а їм до тону підібрала сумку на довгому ремінці.

У Мадлен було розпущене волосся, легкий денний макіяж, у вухах сережки-кліпси, а на зап'ясті браслети. Також принцеса зробила манікюр вишневого кольору.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Разом зі своєю матір'ю королевою Сільвією принцеса Мадлен відвідала захід на підтримку Всесвітнього фонду дитинства на Парк-авеню у Нью-Йорку, який вони відвідують щороку. Сільвія одягла білий костюм і блузку, сріблясті туфлі-човники і взяла з собою клатч до тону. На шиї мала перлинне кольє, а у вухах перлинні сережки. Красива зачіска та макіяж завершували образ королеви. Її дочка принцеса Мадлен одягла квіткову сукню з мереживним акцентом на грудях та квітковим принтом, взула чорні туфлі із замші та в руках тримала чорний клатч Bottega Veneta. Вона розпустила волосся, зробила макіяж і одягла сережки з перлів.

Королева Сильвія та принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

Читайте також:

Шведська принцеса Мадлен (9 фото)