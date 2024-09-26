У джемпері та гумових чоботях: кронпринцеса Метте-Маріт на заході з чоловіком

Кронпринцеса була одягнена в сорочку і темно-синій джемпер, вузькі штани та взута у високі гумові чоботи. Метте-Маріт розпустила біляве волосся і зробила дуже легкий, ледь помітний макіяж. Її чоловік і майбутній король кронпринц Гокон одягнув також сорочку та джемпер, а зверху куртку та шарф. Він був у джинсах та чорних кросівках.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що старшого сина кронпринцеси Метте-Маріт заарештували знову. Але майбутня королева-консорт не коментує ситуації у пресі.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Раніше Маріуса Хойбі було заарештовано і затримано 4 серпня 2024 року за підозрою у "фізичному та психологічному" нападі на 20-річну дівчину, з якою він перебував у стосунках.

Маріус Хойбі / Фото: Getty Images

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