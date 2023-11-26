Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У джемпері улюбленого бренду Кейт Міддлтон: княгиня Шарлін на благодійному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
503
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У джемпері улюбленого бренду Кейт Міддлтон: княгиня Шарлін на благодійному заході

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Знімки княгині Шарлін в оточенні собак зворушили шанувальників.

Кілька днів тому княгиня Монако, Її Світлість принцеса Шарлін, вирушила до резиденції Кап Флері у супроводі волонтерів асоціації "Chiens de coeur". Знімки опублікували на Facebook княжого подружжя Монако.

Цього дня Шарлін одягла джемпер із сумішшової вовни косої в'язки "Emory" коричневого кольору від Emilia Wickstead за 834 долари і доповнила його широкими штанами до тону та гостроносим взуттям.

На шиї у княгині була хустка, також вона зробила лаконічне укладання та легкий денний макіяж у теплих відтінках. На її пальці виблискувала заручальна каблучка, яку Шарлін стала носити все частіше.

А декількома днями раніше княгиня Шарлін у стильному образі з'явилася на відкритті ресторану і мала дуже стильний вигляд. На заході вона була присутня зі своїм чоловіком князем Альбером II.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
503
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація