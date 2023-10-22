У джемпері з принтом тай-дай, штанях та черевиках: несподіваний вихід королеви Летиції

Королева Летиція, принцеса Софія, король Філіп VI і спадкова принцеса Леонор відвідують церкви Арроес, Піона і Канданалу, які були удостоєні звання найкращих астурійських сіл 2021 року, наступного дня після церемонії "Принцеси Астурійської" в іспанському муніципалітеті Вільявіссе, який входить до провінції Астурія.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Летиція цього дня з'явилася на публіці в невимушеному образі – джемпері в принт тай-дай від іспанського бренду Psophía, чорних штанях і чорних грубих черевиках на шнурівці. А зверху накинула темно-синій тренч. Королева розпустила довге волосся і зробила денний макіяж, а у неї на пальці виблискувала улюблена каблучка Coreterno.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор одягла світлий короткий тренч і джинсову сорочку та штани кольору екрю у поєднанні з кедами до тону. Волосся принцеса зібрала у високий хвіст. Її сестра інфанта Софія була у світлих штанах-кльош, джемпері та куртці у стилі мілітарі з великими кишенями, у поєднанні з білими кросівками. А король Філіп VI був у світлій сорочці, оливковому піджаку та джинсах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Люди зібралися, щоб побачити поблизу членів королівської родини. Нагадаємо, вчора ввечері королева Летиція з'явилася на церемонії у чорній сукні на одне плече від Carolina Herrera.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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