У Джилл Байден є сумка з портретом її вівчарок: розповідаємо про незвичайний аксесуар першої леді

Перша леді настільки любить своїх вівчарок, що навіть придбала сумку з їхніми портретами.

Перша леді США Джилл Байден любить красиві елегантні сукні від іменитих дизайнерів, але також часто з'являється в джинсах і речах демократичних брендів. Сукні першої леді завжди приталені та досить скромні.

Але якщо з її гардеробом завжди все зрозуміло, то аксесуари місіс Байден іноді дуже дивують. Одним з найнезвичайніших аксесуарів, які ми помітили у 70-річної Джилл, є ексклюзивна коричнева сумка від бренду Valentino, з якою вона часто подорожує.

Джилл Байден / Getty Images

На перший погляд, може здатися, що ця річ абсолютно звичайна, але якщо придивитися, то можна помітити, що на сумці зображені два улюблених вихованців першої леді — вівчарки Чемпіон і Майор. Також на сумці намальована велика літера J, з якої починається ім'я першої леді (Jill Biden).

Джилл Байден / Getty Images

Вартість такої сумки 2200 доларів і замовити щось подібне можуть всі охочі на сайті Valentino або в деяких бутиках. Принт наноситься на виріб вручну ілюстратором Ріккардо Кузімано.

Майор став першим собакою в Білому домі, якого взяли з притулку для тварин, Чемпіон живе з Байденом вже 10 років. Після інавгурації вони перевезли своїх домашніх вихованців до Білого дому і навіть записували з ними вітальні ролики.

майор / Instagram Джилл Байден

чемпіон / Instagram Джилл Байден

Раніше ми розповідали про улюблену прикрасу першої леді — золоту підвіску зі словом "мама", яку вона ніколи не зніме.

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