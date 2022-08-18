У джинсах і патріотичних кедах: стильна Олена Зеленська відвідала Львів

Олена Зеленська відвідала Львів. Там вона взяла участь у відправленні українських дітей з онкологією на лікування до Італії.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента ознайомилася з роботою центрів допомоги військовим та членам їхніх сімей, тимчасовим переселенцям і постраждалим від насильства.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді також відвідала одну з місцевих шкіл, де готують безпечні умови для початку очного навчання.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Ще Зеленська побувала у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі і в культурно-мистецькому центрі "Львівський палац мистецтв", де відкрито три важливі пункти допомоги: Офіс підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, Центр допомоги врятованим та "СпівДія хаб".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді познайомилася із гарним кошеням, якого назвали Himars. Місяць тому діти його врятували з канави. Нині воно "волонтерить" разом тзі своєю власницею в Офісі підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для візиту до Львова Зеленська обрала стильний зручний лук у стилі кежуал. На ній був чорний жакет, біла футболка джинси і патріотичні білі кеди Stand With Ukraine, які мали задники у блакитному та жовтому кольорах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олени доповнила зачіска з локонами і легкий макіяж.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська дала інтерв'ю телеканалу NewsAsia сінгапурського національного мовника Mediacorp. Вона розповіла про війну Росії в Україні та про її наслідки для всього світу. В ефірі пані Зеленська постала у чорному вбранні з короткими рукавами і двома білими смужками. Аутфіт вона доповнила ніжним макіяжем та укладанням з локонами і боковим проділом.

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