У джинсах і стильному блейзері: герцогиня Кембриджська в несподіваному аутфіті приїхала до музею

Герцогиня Кембриджська відвідала лондонський Музей природознавства.

Її королівська Високість приїхала, щоб більше дізнатися про проєкт "Міська природа", який стартує цього року. Метою цього проєкту є відновлення зв'язку між природою і людьми.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

В рамках проєкту "Міська природа" 5 акрів території Музею природознавства будуть перетворені на природний епіцентр посеред міста з класами на відкритому повітрі і живою лабораторією.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня також відвідала Сад дикої природи при музеї і приєдналася до місцевих школярів, які брали участь в заходах на природі, де інтерактивно розповідали історії.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

А ще Кейт навіть принесла трохи домашнього меду зі свого заміського будинку Анмер Холл, щоб пригостити дітей, пише Hello!.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

На публіці герцогиня Кембриджська з'явилася в несподіваному образі: блейзері коралового кольору від Chloe під який одягла білий топ Ralph Lauren і підібрала сині джинси від Other Stories. Образ Кейт завершували білі кросівки від Veja і кілька прикрас на шиї, а також сережки від Orelia. Легке укладання і денний макіяж також прекрасно гармоніювали з образом. Багатьох Кетрін здивувала, з'явившись на публіці в джинсах.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

герцогиня Кембриджська / Associated Press

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Як змінювалася зовнішність герцогині Кембриджської (17 фото)

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