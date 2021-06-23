У джинсах і стильному блейзері: герцогиня Кембриджська в несподіваному аутфіті приїхала до музею

Герцогиня Кембриджська відвідала лондонський Музей природознавства.
Її королівська Високість приїхала, щоб більше дізнатися про проєкт "Міська природа", який стартує цього року. Метою цього проєкту є відновлення зв'язку між природою і людьми.
В рамках проєкту "Міська природа" 5 акрів території Музею природознавства будуть перетворені на природний епіцентр посеред міста з класами на відкритому повітрі і живою лабораторією.
Герцогиня також відвідала Сад дикої природи при музеї і приєдналася до місцевих школярів, які брали участь в заходах на природі, де інтерактивно розповідали історії.
А ще Кейт навіть принесла трохи домашнього меду зі свого заміського будинку Анмер Холл, щоб пригостити дітей, пише Hello!.
На публіці герцогиня Кембриджська з'явилася в несподіваному образі: блейзері коралового кольору від Chloe під який одягла білий топ Ralph Lauren і підібрала сині джинси від Other Stories. Образ Кейт завершували білі кросівки від Veja і кілька прикрас на шиї, а також сережки від Orelia. Легке укладання і денний макіяж також прекрасно гармоніювали з образом. Багатьох Кетрін здивувала, з'явившись на публіці в джинсах.
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