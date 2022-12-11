У джинсах і з книжкою в руках: Олена Зеленська показала фото з повсякденного життя

Перша леді мотивує українців читати і залучати до цього дітей.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram нову цікаву світлину. На ній перша леді зазнімкована з книжкою в руках. Одягнена вона у білу футболку і сині широкі джинси. Волосся в Олени розпущене, на обличчі – ніжний макіяж, а у вухах – золоті сережки-цвяшки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Таке фото Зеленська виклала з нагоди другого Національного тижня читання, який розпочинається завтра, 12 грудня.

Його започаткував Український інститут книги спільно з Мінкультом минулоріч. Перша леді пишається тим, що попри війну українці продовжують традицію і дабють про культуру.

"Цьогоріч багато кому з нас хочеться подолати минуле – зрозуміти, звідки тягнеться коріння зла, принесеного росіянами на нашу землю. Хтось шукає відповіді в історії: вчитується глибше в трагедії Сандармоха та Биківні, відкриває для себе прізвища, які Росія намагалася закопати в землю. Хтось розуміє, що час переосмислити шкільні знання, і зачитується авангардною поезією Михайля Семенка або чуттєвими листами, які Василь Стус писав синові.

Водночас дуже хочеться розуміти й сучасність. Порівняти на смак галицьку українську й ту, якою попри вигадки росіян завжди розмовляли на сході. Прочитати авторів, які просто зараз пишуть романи, воюючи на фронті. Бо ці твори про життя, яке нас оточує", - написала у дописі Олена.

Вона також закликала українців читати і залучати до цього дітей.

"Якою б не була ваша #КнигаНаВійні, головне – що вона є. Читайте, щоб відкривати для себе багатогранність нашої та світової культури. Читайте, коли хочеться відволіктися від поганих новин. Читайте самі та разом із дітьми. Бо книжки і є тим самим світлом, що долає морок", - додала дружина президента.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards у режимі онлайн від державної секретарки США 2009-2013 рр. Гілларі Клінтон.

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