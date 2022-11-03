У джинсах-кльош і блузці кольору крем-брюле: стильна Олена Зеленська у Португалії

Олена Зеленська під час візиту за кордон зустрілася з українською громадою.

Олена Зеленська з робочим візитом приїхала до Португалії. Там вона відвідала центр у місті Кашкайш, де живуть вимушені переселенці з України. Перша леді познайомилася з мером міста Карлушем Каррейрашем, який розповів про центр та умови, в яких живуть українці. Та поспілкувалася з українцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Перші дві з половиною сотні переселенців з України прибули до португальського міста Кашкайш ще у середині березня. Люди в стані першого шоку війни та вимушеного переїзду одразу отримали теплий та продуманий прийом у цьому центрі екстреної допомоги.

Умови тут скромні, але є все необхідне. Українські тимчасові переселенці можуть залишатися в центрі доти, доки для них не знайдеться постійне житло", - написала в Instagram Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зазначила, що місто Кашкайш стал другим містом у десятимільйонній Португалії за кількістю зареєстрованих тимчасово переміщених осіб з України.

"Після російських злочинів у Бучі та Ірпені Кашкайш захотів стати побратимом цих міст. І це братерство лише підтверджується щодня, бо справжніх братів видно з їхніх вчинків. Дякуємо, Кашкайш, дякуємо, Португаліє!", - додала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для візиту до центру перша леді орала стильний лук. Вона скомбінувала блузку кольору крем-брюле з джинсами-кльош. Вбрання Зеленська доповнила білими кросівками. Вона зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, вуха прикрасила золотими сережками-цвяшками, а шию – золотою підвіскою на ланцюжку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська у костюмі кольору хакі і на шпильках відкрила саміт у Лісабоні.

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