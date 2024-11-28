У джинсах-кльош і джемпері: принцеса Естель з батьком сходила на виставку

В Instagram шведської королівській сім'ї поділилися фотографіями.

"Раніше цього тижня Гуннель Вольстранд вітала принца Даніеля та принцесу Естель у Вальдемарсудді. У музеї зараз проходить більша виставка Вольстранда, на якій представлені частково ранні роботи, частково нові картини художниці", — йдеться у підписі.

Очевидно, принцеса Естель захоплюється мистецтвом. На публіку Естель вийшла у бузковому джемпері та синіх штанах-кльош та взута була у сірі черевики. На шиї дівчинка мала прикрасу з підвіскою, а також сережки у вухах. Волосся принцеса зібрала у хвіст. Її батько Даніель одягнув сірий класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Кронпринц Даніель та принцеса Естель / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Мама Естель кронпринцеса Вікторія, нагадаємо, сьогодні відвідала робочу конференцію в Стокгольмі, де з'явилася в стильному жакеті з твіду і синіх штанях до тону.

Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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