У джинсах-кльош і джемпері: принцеса Естель з батьком сходила на виставку

12-річна шведська принцеса Естель сходила на виставку разом зі своїм батьком кронпринцем Даніелем.
В Instagram шведської королівській сім'ї поділилися фотографіями.
"Раніше цього тижня Гуннель Вольстранд вітала принца Даніеля та принцесу Естель у Вальдемарсудді. У музеї зараз проходить більша виставка Вольстранда, на якій представлені частково ранні роботи, частково нові картини художниці", — йдеться у підписі.
Очевидно, принцеса Естель захоплюється мистецтвом. На публіку Естель вийшла у бузковому джемпері та синіх штанах-кльош та взута була у сірі черевики. На шиї дівчинка мала прикрасу з підвіскою, а також сережки у вухах. Волосся принцеса зібрала у хвіст. Її батько Даніель одягнув сірий класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Мама Естель кронпринцеса Вікторія, нагадаємо, сьогодні відвідала робочу конференцію в Стокгольмі, де з'явилася в стильному жакеті з твіду і синіх штанях до тону.
Читайте також:
- Сімейний вихід: кронпринцеса Вікторія з чоловіком та дітьми сходила на баскетбол
- Від танцівниці до дружини принца: що відомо про шведську принцесу Софію
- У кашеміровому светрі та сережках-висячках: кронпринцеса Вікторія звернулася до підданих