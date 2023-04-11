У джинсах-кльош і за кермом екскаватора: Олена Зеленська на будівництві у Бучі

Олена Зеленська та американський меценат Говард Баффет взяли участь у відкритті будівництва першої в Україні фабрики-кухні в Бучі. Проєкт другого такого підприємства погоджено для міста Лозової Харківської області.

Олена Зеленська і Говард Баффет / Фото: Instagram Олени Зеленської

Баффет особисто підняв на екскаваторі перший ківш ґрунту на будівництва.

За кермом екскаватора побувала також і Зеленська.

Проєкт фабрики-кухні - це частина реформи шкільного харчування, ініційованої Зеленською, яку розпочали минулого року. На фабриці-кухні можна приготувати 10 тисяч порцій. Таким чином відбувається економія витрат на воду та електроенергію, налагоджується систематизоване постачання дітям безпечної та якісної їжі.

Майбутня фабрика-кухня у Бучі забезпечить харчуванням одразу три громади: Буча, Немішаєве і Бородянка, де розташовано кілька десятків навчальних закладів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Для нашої країни та всього світу Буча – місце російських злочинів, але ми хочемо, щоб разом із цією драматичною пам’яттю вона продовжувала жити як нормальне, щасливе місто, ставати комфортнішою, щоб на цих вулицях гралися діти. Щоб тут вони ходили до школи й дорослішали. Щоб це місто було таким, яким воно й задумане: рідним, улюбленим, місцем сили для тисяч людей. Щоб жителі його не втратили, а цінували ще більше", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На будівництві перша леді постала у зручному одязі. На ній була чорна куртка від бренду The North Face і сині джинси-кльош. Взула вона світлі кросівки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У приміщенні Зеленська з'явилася у чорній водолазці і жакеті. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з плетінням ззаду, впустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були золотисті сережки-пусети.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська записала відеопривітання для гостей відкриття виставки українських авангардистів "Футуромарення: Україна та авангард" у головному художньому музеї Естонії. Вона постала у блакитній сорочці і білому жакеті.

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