У джинсах-кльош і за кермом екскаватора: Олена Зеленська на будівництві у Бучі

Зеленська на Київщині відкрила будівництво першої в Україні фабрики-кухні.
Олена Зеленська та американський меценат Говард Баффет взяли участь у відкритті будівництва першої в Україні фабрики-кухні в Бучі. Проєкт другого такого підприємства погоджено для міста Лозової Харківської області.
Баффет особисто підняв на екскаваторі перший ківш ґрунту на будівництва.
За кермом екскаватора побувала також і Зеленська.
Проєкт фабрики-кухні - це частина реформи шкільного харчування, ініційованої Зеленською, яку розпочали минулого року. На фабриці-кухні можна приготувати 10 тисяч порцій. Таким чином відбувається економія витрат на воду та електроенергію, налагоджується систематизоване постачання дітям безпечної та якісної їжі.
Майбутня фабрика-кухня у Бучі забезпечить харчуванням одразу три громади: Буча, Немішаєве і Бородянка, де розташовано кілька десятків навчальних закладів.
"Для нашої країни та всього світу Буча – місце російських злочинів, але ми хочемо, щоб разом із цією драматичною пам’яттю вона продовжувала жити як нормальне, щасливе місто, ставати комфортнішою, щоб на цих вулицях гралися діти. Щоб тут вони ходили до школи й дорослішали. Щоб це місто було таким, яким воно й задумане: рідним, улюбленим, місцем сили для тисяч людей. Щоб жителі його не втратили, а цінували ще більше", – зазначила Олена.
На будівництві перша леді постала у зручному одязі. На ній була чорна куртка від бренду The North Face і сині джинси-кльош. Взула вона світлі кросівки.
У приміщенні Зеленська з'явилася у чорній водолазці і жакеті. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з плетінням ззаду, впустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були золотисті сережки-пусети.
Нагадаємо, Олена Зеленська записала відеопривітання для гостей відкриття виставки українських авангардистів "Футуромарення: Україна та авангард" у головному художньому музеї Естонії. Вона постала у блакитній сорочці і білому жакеті.
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