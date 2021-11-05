У джинсах кольору хакі та білій сорочці: новий вихід королеви Летиції з поїздки до Парагваю

Іспанська королева Летиція перебувала з триденним візитом у Парагваї.
На жаль, ми не побачили різних виходів королеви у цій поїздці. Але відомо, що вчора Летиція зустрічалася з президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесом та першою леді Сільваною Лопес Морейра де Абдо у президентському домі Мбурубіча Рога в Асунсьйоні.
Цього дня королева мала ще кілька робочих зустрічей. Ми побачили її у простому повсякденному образі – тій самій червоній жилетці, білій сорочці, джинсах кольору хакі з поясом на талії, а також замшевих черевиках на шнурівці. Працюючи Леттіція не знімала маску з обличчя.
Чому поїздка відбувається у такому секретному форматі, невідомо. У вихідні Її Величність вже повернеться до Мадрида і до своєї родини.
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