У джинсах, на шпильках і в перлах: Камала Гарріс виступила на мітингу у Мічигані

Віцепрезидентку США часто можна побачити на публіці у джинсах.

Чинна віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії – Камала Гарріс – виступила під час передвиборчого мітингу у кампусі Університету штату Мічиган.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

На сцені вона постала у стриманому луку. На політикині був темно-синій жакет із широкими плечима, чорний топ і сині джинси. Аутфіт Камала доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс, як завжди, зробила своє улюблене укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку і французький манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками з перлами, шию – золотим ланцюжком із перлами, а на пальці у неї красувалася каблучка з камінням.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у ніч із 5 на 6 листопада.

Читайте також:

Образи віцепрезидентки США Камали Гарріс (22 фото)