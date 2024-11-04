У джинсах, на шпильках і в перлах: Камала Гарріс виступила на мітингу у Мічигані

Віцепрезидентку США часто можна побачити на публіці у джинсах.
Чинна віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії – Камала Гарріс – виступила під час передвиборчого мітингу у кампусі Університету штату Мічиган.
На сцені вона постала у стриманому луку. На політикині був темно-синій жакет із широкими плечима, чорний топ і сині джинси. Аутфіт Камала доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.
Гарріс, як завжди, зробила своє улюблене укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку і французький манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками з перлами, шию – золотим ланцюжком із перлами, а на пальці у неї красувалася каблучка з камінням.
Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у ніч із 5 на 6 листопада.
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