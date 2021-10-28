У джинсах та білій сорочці: герцогиня Меган у простому і стильному луці з'явилася перед публікою

У джинсах та білій сорочці: герцогиня Меган у простому і стильному луці з'явилася перед публікою

Напевно, ви чули, що герцогиня Сассекська Меган написала книжку під назвою The Bench ("Лавка").

Тепер на ютуб-каналі Brightly, який належить американському видавництву Random House, що видав книжку Меган, вийшло відео, в якому герцогиня прочитала книжку, написану власноруч.

"Ми щасливі вітати Меган, герцогиню Сассекську, в Brightly Storytime! Її книжка The Bench описує стосунки між батьком і сином і нагадує нам про безліч способів, якими кохання може формуватися і висловлюватися в сучасній сім'ї", — говорить підпис під відео.

Меган і Гаррі із сином Арчі / Getty Images

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Багато хто зазначив, що герцогиня Меган, яка в червні народила другу дитину – дочку Лілібет, має чудовий вигляд. Вона одягнена в білу сорочку та джинси, у неї на шиї сяє золота підвіска, на зап'ясті кілька золотих браслетів та годинник. Волосся Меган зібрано в низький пучок ззаду, а на обличчі легкий денний макіяж.

У ролику герцогиня розповідає, що написала цей вірш для свого чоловіка принца Гаррі та їхнього сина Арчі, а потім взяла його за основу та випустила книжку, яку тепер може прочитати кожен із вас.

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