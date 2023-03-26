У джинсах та блейзері Zara: принцеса Уельська сходила до супермаркету

Принцеса Уельська зустрілася з Річардом Волкером, керуючим супермаркетом Iceland. Зустріч відбулася у рамках проєкту Кетрін, який називається Shaping Us.

На зустріч принцеса Кейт приїхала у двобортному блейзері від Zara за 70 доларів, одягла під нього світлу трикотажну кофту та сині джинси з високою талією. Також сasual образ принцеси Уельської доповнювали сережки від Accessorize. До речі, образи Кетрін у джинсах раніше ми вам уже показували, вони їй дуже пасують.

Відео з зустрічі принцеси було опубліковано в королівському акаунті принца та принцеси Уельських.

"Основи таких багатьох соціальних навичок, які компанії шукають на своїх робочих місцях, закладаються в ранні роки нашого життя. Приємно поговорити з @richardiceland про нашу кампанію #ShapingUs з @earlychildhood", - зазначено під роликом.

Раніше, нагадаємо, принцеса Уельська відвідала штабквартиру NatWest у Лондоні, куди приїжджала, щоб провести збори своєї нової бізнес-цільової групи з раннього розвитку дітей.

Тоді на зустріч Її Високість приїхала в жакеті з крепу молочного кольору від Alexander Mcqueen вартістю 2190 доларів, доповнивши образ чорними класичними штанами зі стрілками та високою талією і ременем, а взула чорні замшеві туфлі на підборах Gianvito Rrossi.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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