У джинсах та блузці: герцогиня Кейт приготувала з дітьми десерти до вечірки на честь королеви

У джинсах та блузці: герцогиня Кейт приготувала з дітьми десерти до вечірки на честь королеви

Герцогиня Кембриджська поділилася в їхньому із принцом Вільямом королівському акаунті в Instagram знімками, зробленими на кухні. Коли вона разом із трьома дітьми готувала випічку для карнавалу на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Короткий ролик, змонтований із сімейних кадрів, демонструє, як принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї веселяться на кухні готуючи торти та іншу випічку.

"Випікання тортів для місцевих жителів Кардіффа на вуличній вечірці на честь Платинового ювілею, яка відбудеться сьогодні!", — підписала ролик Кейт Міддлтон.

Кадри просто чудові, на них видно, з яким задоволенням Кейт готує десерти разом зі своїми дітьми. Вони сміються і дуже весело проводять час.

Герцогиня Кембриджська була у повсякденному образі: джинсах та рожевій сорочці в принт віши від Brora за 129 фунтів стерлінгів, у неї було розпущене волосся, а образ доповнювала підвіска з кулоном та сережки з камінням. А на пальці виблискувала заручна каблучка із сапфіром.

Читайте також: