У джинсах та куртці кольору хакі: герцогиня Софі приєдналася до важливого заходу у Віндзорі

Дружина принца Едварда з'явилася на благодійному заході BBC Children in Need та The One Show The Challenge Squad у Віндзорі.
Герцогиня Единбурзька, одягнена у повсякденні джинси, светр із високою горловиною та куртку кольору хакі приєдналася до дівчини з церебральним паралічем під час маршу на підтримку благодійної організації Children in Need.
Відео із заходу поділилися BBC у соцмережі X.
"До Емілі приєдналася Її Королівська Високість Герцогиня Единбурзька у другий день її епічного пішого марафону", — написали вони до підпису під роликом. На відео видно, як Софі спілкується з дівчиною, нахилившись до неї ближче.
A Royal surprise! ✨— BBC The One Show (@BBCTheOneShow) November 12, 2024
Emily is joined by Her Royal Highness The Duchess of Edinburgh on day two of her epic @BBCCiN walking challenge
Побачити більше про #TheOneShow Challenge Squad в підтримці BBC Children in Need 2024 Appeal https://t.co/oa5NC1jXua
@RoyalFamily pic.twitter.com/E1HseSt7ay
Днями, нагадаємо, герцогиня Единбурзька відвідала поминальну службу на честь Дня перемир'я у Стаффордширі. А ще кількома днями раніше підтримала принцесу Уельську Кейт на її новому публічному заході.
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