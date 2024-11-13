У джинсах та куртці кольору хакі: герцогиня Софі приєдналася до важливого заходу у Віндзорі

Дружина принца Едварда з'явилася на благодійному заході BBC Children in Need та The One Show The Challenge Squad у Віндзорі.

Герцогиня Единбурзька, одягнена у повсякденні джинси, светр із високою горловиною та куртку кольору хакі приєдналася до дівчини з церебральним паралічем під час маршу на підтримку благодійної організації Children in Need.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Відео із заходу поділилися BBC у соцмережі X.

"До Емілі приєдналася Її Королівська Високість Герцогиня Единбурзька у другий день її епічного пішого марафону", — написали вони до підпису під роликом. На відео видно, як Софі спілкується з дівчиною, нахилившись до неї ближче.

A Royal surprise! ✨



Emily is joined by Her Royal Highness The Duchess of Edinburgh on day two of her epic @BBCCiN walking challenge



Побачити більше про #TheOneShow Challenge Squad в підтримці BBC Children in Need 2024 Appeal https://t.co/oa5NC1jXua

@RoyalFamily pic.twitter.com/E1HseSt7ay — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) November 12, 2024

Днями, нагадаємо, герцогиня Единбурзька відвідала поминальну службу на честь Дня перемир'я у Стаффордширі. А ще кількома днями раніше підтримала принцесу Уельську Кейт на її новому публічному заході.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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