У джинсах та светрі: новий вихід герцогині Кембриджської

Герцогиня Кембриджська взяла участь у проєкті, присвяченому психічному здоров'ю дітей.

Наступної неділі у програмі CBeebies Bedtime Story вийде програма, в якій герцогиня Кейт прочитає казку "Сова, яка боялася темряви" Джилл Андерсон. Кажуть, ця історія ідеально підходить темі Тижня психічного здоров'я дітей, в рамках якого вийде випуск із герцогинею, оскільки в казці йдеться про совеня, якому допомагають набратися впевненості та подолати власні страхи.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Кетрін, безперечно, розумниця, а ще красуня. На цю зустріч 40-річна герцогиня прийшла у світлому светрі з високою горловиною та візерунком від Holland Cooper та синіх джинсах від Other Stories. До аутфіту, який можна сміливо назвати повсякденним, герцогиня підібрала сережки від Missoma, але їх не роздивитися під густим розпущеним волоссям герцогині. Легкий денний макіяж завершував образ Кетрін.

Нагадаємо, минулого разу ми бачили Кетрін у сірій сукні від Catherine Walker, коли вона з герцогинею Каміллою та принцом Чарльзом відвідала школу мистецтв.

Герцогиня Корнуольська та герцогиня Кембриджська / Associated Press

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