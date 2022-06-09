У джинсовій сорочці і патріотичних шкарпетках: новий образ Тіни Кароль

Артистка продає речі з благодійною місією.
Тіна Кароль приміряла джинсову сорочку і патріотичні шкарпетки унісекс. Світлини опублікували на фансторінці зірки.
На одній нозі артистки – біло-синя шкарпетка із написом First Name – Ukraine, а на іншій – біло-жовта із написом Second Name – Freedom.
У дописі Тіна зазначила, що частина прибутку з продажу шкарпеток піде до благодійного фонду Тіни Кароль, який допомагає онкохворим дітям.
Раніше Кароль приміряла біле худі і футболку із зображенням "Київської Мадонни".
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