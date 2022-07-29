У джинсовій спідниці та на високих підборах: розкішна королева Йорданії Ранія під час ділової зустрічі

Королева Йорданії — неймовірно красива жінка з чудовим смаком. Для своїх світських та ділових появ 51-річна Ранія завжди вибирає стильне та сучасне вбрання, яке продумано до дрібниць.

Днями королева відвідала Бейт-Хайрат-Суф у провінції Джераш і зустрілася з жінками — представницями та бенефіціарками асоціації соціального розвитку "Альнур Альмубен", які розповіли про свої досягнення та плани на майбутнє. Також вона завітала на домашню молочну фабрику, яку фінансує Центр розвитку бізнесу Йорданії.

Для цього візиту королева обрала довгу спідницю з льону та деніму від бренду Gabriela Hearst, яку поєднала із білою блузою з рукавами фасону "єпископ" та блакитним принтом, а також чорними туфлями-човниками від Dior.

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Як повідомляє The Jordan Times, Бейт-Хайрат-Суф, побудований 1881 року та відремонтований 2016 року, є об'єктом культурної спадщини.

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