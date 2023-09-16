У джинсовій сукні-сорочці та на підборах: Меган Маркл продемонструвала новий образ на Invictus Games

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, уже протягом кількох днів проводить час у Європі, де тривають Invictus Games ("Ігри нескорених") — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Ці змагання проводяться у різних країнах від 2014 року з ініціативи Гаррі, який сам раніше служив у британській армії пілотом вертольота у званні капітана.

На змагання Гаррі прибув зі своєю дружиною Меган. Вони разом з'являлися протягом усіх днів заходу на трибунах, спілкувалися з учасниками та гостями заходу, а також активно вболівали та раділи перемогам. Також принц Гаррі підтримав українських захисників, які беруть участь у заході, а потім разом із Меган його сфотографували з Юлією "Тайрою" Паєвською – парамедикинею та волонтеркою, яку у червні 2022 року звільнили з російського полону.

На шостий день змагань, 15 вересня, на Меган була джинсова сукня від її улюбленого бренду Carolina Herrera, яку вона носила з підгорнутими рукавами. Своє вбрання герцогиня Сассекська поєднала з чорними туфлями-човниками від Dior, сережками від Pippa Small Jewellery та кулоном від Ariel Gordon Maffei. Оскільки її сукня мала пояс, то добре підкреслювала талію герцогині.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Волосся Меган зібрала у високий хвіст, на руці у неї був золотий годинник принцеси Діани, а також знаменитий браслет The Love від Cartier.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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