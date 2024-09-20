У джинсовій сукні та червоних туфлях: королева Летиція відвідала церемонію

Королева Іспанії завітала на церемонію вручення нагороди Retina Eco у Національному центрі мистецтв королеви Софії у Мадриді.

На церемонії вручення нагород Retina ECO Awards Летиція була присутня на знак своєї чіткої прихильності до сталого розвитку та зміни клімату.

Для нової появи на публіці королева обрала сукню з деніму довжини міді свого улюбленого бренду Carolina Herrera. Вбрання приталеного силуету з поясом, вертикальними швами та контрастним рядком чудово підкреслювало фігуру королеви.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція доповнила сукню червоним клатчем Menbur та червоними туфлями-човниками зі шкіри на невисоких підборах від Magrit. Лук Її Величність доповнила золотими сережками-кільцями Nydia Jewerly та улюбленою золотою каблучкою Coreterno. У королеви було розпущене волосся і теплий макіяж підкреслював її красу.

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Нагадаємо, днями королева Летиція взяла участь у відкритті професійних курсів 2024/2025 навчального року в середній школі імені доктора Хосе Сапатеро Домінгеса в Кастро-Урдіалесі.

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