У джинсовій сукні та з ідеальним укладанням: королева Ранія на заході з доньками

У своєму блогу в Instagram королева Ранія опублікувала кілька фотографій із заходу та написала:

"Сьогодні в Акабі з Іман, Сальмою та групою динамічних молодих власників невеликих проєктів, які приносять дохід".

Цього дня Її Величність була одягнена у джинсову сукню-максі та взута у чорні туфлі-човники на підборах. У неї було бездоганне укладання та гарний макіяж на обличчі. Манікюр був виконаний у світлому відтінку, на шиї було лаконічне намисто, а на пальці виблискувала каблучка.

(гортайте фото праворуч)

Її старша дочка принцеса Іман була у білій сорочці та штанах, а взута у нюдові черевики на невисоких підборах, а молодша – принцеса Сальма одягла білу футболку та блакитні джинси-кюлоти.

Минулого свого виходу королева Ранія з'явилася на публіці у сукні з вишивкою, коли вона повернулася до роботи після нетривалих зимових канікул.

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