У джинсовому аутфіті та сандалях: герцогиня Сассекська приїхала підтримати чоловіка на поло

У джинсовому аутфіті та сандалях: герцогиня Сассекська приїхала підтримати чоловіка на поло

Меган підтримує свого чоловіка принца Гаррі практично на кожній його грі у Санта-Барбарі, адже знає любов герцога Сассекського до цього виду спорту.

Герцогиня Меган тепер щоразу, коли її чоловік Гаррі збирається вирушити пограти в поло, їде підтримувати його на полі. Минулого тижня пара також була помічена в клубі, який розташований неподалік їхнього будинку в Монтесіто, в Санта-Барбарі.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Поки принц Гаррі грав у поло в команді свого друга Начо Фігуероса, Меган спілкувалася з його дружиною Дельфіною і навіть зробила для їхньої сім'ї особливу фотографію, якою Дельфіна потім поділилася у своєму Instagram.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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На гру 40-річна герцогиня Сассекська приїхала у джинсовому аутфіті. Вона одягла джинсову сорочку та шорти від бренду Doen з високою талією, доповнивши образ сандалями на пласкій підошві та величезними сонцезахисними окулярами.

Довге чорне волосся Меган було розпущене, герцогиня була заскочена папарацці під час бесіди зі своїми друзями, поки її чоловік грав у поло.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

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