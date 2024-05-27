У джинсовому луку та з сумкою Chanel: Шарлотта Казірагі побувала на перегонах у Монако

Шарлотта Казірагі, яка нещодавно повернулася з Каннського кінофестивалю, з'явилася перед камерами фотографів у світло-блакитній короткій джинсовій куртці і таких самих прямих джинсах, взула пісочні туфлі від Chanel з лакованими чорними носами і на невисоких стійких підборах, а в руці несла маленьку сумку от Chanel.

Шарлотта Казіраги в Каннах / Фото: Getty Images

У Шарлотти було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж із ледь помітною рожевою помадою на губах та чорні сонцезахисні окуляри. Також Казірагі одягла золотий браслет на зап'ястя та зробила ніжно-рожевий манікюр.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

На цьому самому заході з'явилася сестра Шарлотти – 24-річна принцеса Олександра Ганноверська. Дівчина з'явилася на публіці у мініатюрній спідниці та короткій куртці у хижий принт.

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