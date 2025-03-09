У джинсовому пальті та шкіряних штанях: Ешлі Байден сходила на тусовку в Нью-Йорку

Єдина дочка Джо Байдена та Джилл Байден – Ешлі – відвідала вечірку після шоу "Saturday Night Live" у L'Avenue у Нью-Йорку.

43-річна Ешлі приїхала на світську тусовку у білій футболці з яскравим кольоровим принтом, шкіряних штанях і високих шкіряних чоботях на підборах, а також накинула джинсове пальто зверху.

У неї було розпущене довге каштанове волосся, а через плече висіла шкіряна сумка-бананка. У макіяжі Ешлі лише трохи підкреслила очі та залишила губи натурального відтінку.

Ешлі Байден / Фото: Getty Images

На цю саму вечірку приїжджала співачка Леді Гага та її наречений Майкл Поланскі.

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото: Getty Images

Читайте також: