У джинсовому топі та шортах: принцеса Мадлен на прогулянці з дітьми у Маямі

Шведська принцеса Мадлен – одна з королівських осіб, яка веде свій власний блог у Instagram.

Днями принцеса Мадлен показала кадри з прогулянки з сином Ніколасом та доньками з їхньої поїздки в районі Вінвуд у Маямі.

Окрім фотографії із сином, Мадлен опублікувала кадри барвистих фресок району, а у підписі написала:

"Неділя — для знайомства з містом, в якому ви живете! Із задоволенням прогулялася сьогодні з дітьми Вінвудом".

Принцеса Мадлен мала розслаблений вигляд, була одягнена у чорні шорти, джинсовий топ Veronica Beard та великі сонцезахисні окуляри на обличчі, її восьмирічний син був у футболці персикового кольору та білих шортах.

(гортайте фото праворуч)

Раніше, нагадаємо, принцеса Мадлен публікувала фото зі своїми дочками – старшою Леонор та молодшою Адрієною. Фото було зроблено десь на природі.

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