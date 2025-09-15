- Дата публікації
У джинсах, джемпері та гумових чоботях: який вигляд Зара Тіндалл має в повсякденному житті
Дочка королівської принцеси Анни потрапила під приціли фотографів у Чарлбері.
Зара відвідала змагання Cornbury House Horse Trials у парку Корнбері, де була зазнімкована з Фіоною Гауден.
Одягнена 44-річна Зара була у прості сині джинси, джемпер від Fairfax & Favor та подовжену куртку від цього самого бренду. Зара доповнила лук капелюхом та брудно-зеленими гумовими чоботями з колаборації брендів Le Chameau x Fairfax & Favor.
Зара зібрала волосся у низький хвіст і зробила дуже легкий макіяж на обличчі.
Нагадаємо, що її мама — принцеса Анна — тим часом у вихідні брала участь у рейді «Верхові марки» в Единбурзі і була заскочена фотографами верхи на коні.