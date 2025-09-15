У джинсах, джемпері та гумових чоботях: який вигляд Зара Тіндалл має в повсякденному житті

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара відвідала змагання Cornbury House Horse Trials у парку Корнбері, де була зазнімкована з Фіоною Гауден.

Одягнена 44-річна Зара була у прості сині джинси, джемпер від Fairfax & Favor та подовжену куртку від цього самого бренду. Зара доповнила лук капелюхом та брудно-зеленими гумовими чоботями з колаборації брендів Le Chameau x Fairfax & Favor.

Зара Тіндалл і Фіона Гауден / © Getty Images

Зара зібрала волосся у низький хвіст і зробила дуже легкий макіяж на обличчі.

Нагадаємо, що її мама — принцеса Анна — тим часом у вихідні брала участь у рейді «Верхові марки» в Единбурзі і була заскочена фотографами верхи на коні.