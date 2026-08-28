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У джинсах і блузці з ажурними рюшами: прем’єр-міністерка Ісландії виступила на заході у Рейк’явіку
Кріструн Фростадоттір з’явилася на публічній дискусії у комфортному образі у стилі smart casual.
Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір виступила на публічному заході у Рейк’явіку, присвяченому референдуму щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.
Для події політикиня обрала блакитну блузку з довгими рукавами. Вона була прикрашена фігурними ажурними рюшами вздовж коміра та планки з ґудзиками. Манжети також мали декоративні ґудзики в тон.
Блузку Кріструн заправила у сині широкі джинси з високим посадженням і чорним шкіряним ременем із металевою пряжкою.
Аутфіт прем’єрка доповнила коричневими замшевими черевиками на невисоких підборах. Також на ній були золотисті сережки-кільця, тонкий браслет, годинник і кілька каблучок.
Біляве волосся Фростадоттір уклала у лаконічну зачіску з боковим проділом, а в макіяжі підкреслила очі та обрала помаду природного відтінку.
Нагадаємо, Кріструн Фростадоттір на зустрічі з Макроном з’явилася у білій обтислій сукні з високою горловиною і рукавами три чверті.