ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

У джинсах і блузці з ажурними рюшами: прем’єр-міністерка Ісландії виступила на заході у Рейк’явіку

Кріструн Фростадоттір з’явилася на публічній дискусії у комфортному образі у стилі smart casual.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кріструн Фростадоуттір

Кріструн Фростадоуттір / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір виступила на публічному заході у Рейк’явіку, присвяченому референдуму щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

Для події політикиня обрала блакитну блузку з довгими рукавами. Вона була прикрашена фігурними ажурними рюшами вздовж коміра та планки з ґудзиками. Манжети також мали декоративні ґудзики в тон.

Кріструн Фростадоттір / © Associated Press

Кріструн Фростадоттір / © Associated Press

Блузку Кріструн заправила у сині широкі джинси з високим посадженням і чорним шкіряним ременем із металевою пряжкою.

Аутфіт прем’єрка доповнила коричневими замшевими черевиками на невисоких підборах. Також на ній були золотисті сережки-кільця, тонкий браслет, годинник і кілька каблучок.

Біляве волосся Фростадоттір уклала у лаконічну зачіску з боковим проділом, а в макіяжі підкреслила очі та обрала помаду природного відтінку.

Нагадаємо, Кріструн Фростадоттір на зустрічі з Макроном з’явилася у білій обтислій сукні з високою горловиною і рукавами три чверті.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie