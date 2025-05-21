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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1551
Час на прочитання
2 хв

У джинсах, кедах і з кулоном-серцем: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді показалася у стильному зручному образі у стилі кежуал.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у межах Національного тижня безбарʼєрності відвідала будинок підтриманого проживання «Оселя родини», де з доглядом та підтримкою фахівців мешкають люди з інвалідністю.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«В „Оселі“ зараз проживає семеро осіб. Частина з них раніше перебувала в інтернатних закладах, інших виховували в родинах. З кожним із мешканців працюють фахівці: психолог, ерготерапевт, реабілітолог. Тут є змога не лише мати соціально-побутову підтримку, а й займатися спортом та хобі», — розповіла перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у комфортному луку. На ній був чорний жакет, біла футболка і чорні широкі джинси. Вбрання перша леді доповнила білими кедами з чорними смужками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

В Олени було укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках. У першої леді були золоті сережки-пусети у вухах, а на шиї — новий ланцюжок із золотим кулоном «Відкрите серце» ручної роботи від українського бренду Gunia Project. Вартість такої прикраси на сайті бренду — 11 тисяч гривень.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Дизайн натхнений українським декоративним мистецтвом, деталями воріт і хвірток з Євсуга і Кремінної Луганської області та традицією підвішувати ключ і замок у пам’ятних місцях на знак міцного кохання. Прикраса покликана стати особистим нагадуванням про силу любові та романтизацію життя. На кінці ланцюжка розташований маленький ключик, який доповнює образ і надає прикрасі завершеність», — так бренд описує прикрасу.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому темно-синьому костюмі-трійці і світлій сорочці взяла участь у презентації терапевтичного саду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1551
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