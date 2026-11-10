У джинсах, светрі та простій куртці: принцеса Кейт здійснила таємний візит до благодійної організації

Принцеса Уельська Кейт / © instagram.com/princeandprincessofwales

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Через деякий час після нього Кенсінгтонський палац на своїй сторінці в Instagram поділився деталями та опублікував фотографії.

Минулого місяця Кейт відвідала Dose of Nature, благодійну організацію у сфері психічного здоров'я на південному заході Лондона, яка прагне допомогти людям покращити своє самопочуття за допомогою клінічної психології та тісного зв'язку зі світом природи.

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Вона зустрілася з докторкою Елісон Грінвуд та керівником клінічного спрямування доктором Джорджіною Гоулд, а також з іншими членами команди благодійної організації, щоб дізнатися про їх прогресивний підхід до підтримки психічного здоров'я.

Принцеса Уельська Кейт / © instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт, одягнена у стильну куртку з колекції Barbour від Алекси Чанг, спостерігала за щотижневим заняттям «Мистецтво на природі» на майданчику благодійної організації. Її образ доповнював темно-синій светр із високою горловиною та блакитні джинси. Волосся принцеса розпустила, воно природно розвивалося на вітрі, а з прикрас на ній була заручальна каблучка і невеликі сережки у вухах.

Принцеса Уельська Кейт / © instagram.com/princeandprincessofwales

Вона також відверто розповіла про те, як її «зв'язок із природою» допоміг їй пережити найважчі часи, коли принцеса боролася з раком, форма якого не називалася у ЗМІ.

«Наш шлях був дуже різним, але так чудово чути, як ваш зв'язок з природою мав лікувальний вплив, і я відчувала те саме», — сказала Кейт під час візиту. «Той факт, що ви можете подарувати це стільком іншим людям у цій спільноті, це почуття мети, сенсу та приналежності завдяки цьому досвіду», - додала вона.

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Принцеса Уельська Кейт / © instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська приділяє багато уваги та підтримує проєкти, пов'язані з природою, екологією та користю свіжого повітря для психічного здоров'я, не лише дорослих, а й дітей.

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