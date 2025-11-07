- Дата публікації
У джинсах та стильному картатому жакеті: княгиня Шарлін відвідала конкурс
Княгиня Шарлін відвідала коледж Шарль III, де відбувся другий творчий конкурс на розробку дизайну футболки, в якій виступатиме збірна Монако з регбі на Міжнародному турнірі в Дубаї наприкінці листопада.
Конкурс, організований Федерацією регбі Монако спільно з Фондом княгині Шарлін Монакської та Департаментом національної освіти, молоді та спорту, зібрав близько 160 учнів 6-9 класів коледжу Шарль ІІІ.
Під керівництвом викладачів образотворчого мистецтва учні протягом п’яти тижнів працювали над створенням футболки, що поєднує символи Монако та ПАР, а також логотипи Федерації і Фонду.
У супроводі свого брата Гарета Вітстока, генерального секретаря Фонду княгині Шарлін, Її Світлість тепло привітала 158 учасників та високо оцінила креативність 17 фіналістів, перш ніж нагородити трьох переможців.
Княгиня приїхала на захід у картатому блейзері з вовни та альпаки від Brunello Cucinelli, під нього одягла чорний топ, була в джинсових штанях-кльош і взута в туфлі Jimmy Choo. Світле волосся княгині було зібране в зачіску, вона зробила легкий макіяж очей і виразно підкреслила губи, а у вухах у неї виблискували діамантові сережки-цвяшки.
