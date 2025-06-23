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У джинсовій сукні та червоному взутті: красива королева Летиція з чоловіком приїхала на церемонію
Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на церемонії святкування 1000-річчя заснування монастиря Монсеррат у Монсерраті.
Відвідавши каталонський монастир Монсеррат з нагоди його тисячоліття, королева Летиція з’явилася у гарный джинсовій сукні та з новими аксесуарами. На Її Величності була сукня Carolina Herrera, яку вона вже носила на церемонії вручення премії Retina ECO Awards у вересні минулого року.
Вбрання без рукавів, довжини міді, з поясом на талії та контрастною відстрочкою королева поєднувала з новою парою босоніжок від французького бренду Sezane. Це були босоніжки Babies Paula із червоної лакованої шкіри із середнім підбором та подвійними пряжками, які вона вже носила у чорному кольорі на попередніх заходах.
Що стосується аксесуарів, Летиція обрала сучасні, зроблені вручну, сережки-підвіски, в руках у неї був червоний шкіряний клатч, а на пальці улюблена каблучка Coreterno. Вона зробила легке укладання та розпустила волосся, а на її обличчі був денний макіяж.
Король Філіп VI вдягнув цього дня темно-синій костюм, який чудово гармоніював із вбранням його дружини. Він також був у білій сорочці та з краваткою у квітковий дрібний принт.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де любить проводити літню відпустку іспанська королівська родина.