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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1373
Час на прочитання
1 хв

У джинсовій сукні та червоному взутті: красива королева Летиція з чоловіком приїхала на церемонію

Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на церемонії святкування 1000-річчя заснування монастиря Монсеррат у Монсерраті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та король Філіп VI

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Відвідавши каталонський монастир Монсеррат з нагоди його тисячоліття, королева Летиція з’явилася у гарный джинсовій сукні та з новими аксесуарами. На Її Величності була сукня Carolina Herrera, яку вона вже носила на церемонії вручення премії Retina ECO Awards у вересні минулого року.

Вбрання без рукавів, довжини міді, з поясом на талії та контрастною відстрочкою королева поєднувала з новою парою босоніжок від французького бренду Sezane. Це були босоніжки Babies Paula із червоної лакованої шкіри із середнім підбором та подвійними пряжками, які вона вже носила у чорному кольорі на попередніх заходах.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Що стосується аксесуарів, Летиція обрала сучасні, зроблені вручну, сережки-підвіски, в руках у неї був червоний шкіряний клатч, а на пальці улюблена каблучка Coreterno. Вона зробила легке укладання та розпустила волосся, а на її обличчі був денний макіяж.

Король Філіп VI вдягнув цього дня темно-синій костюм, який чудово гармоніював із вбранням його дружини. Він також був у білій сорочці та з краваткою у квітковий дрібний принт.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де любить проводити літню відпустку іспанська королівська родина.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press

Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press

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