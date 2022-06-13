У ефектному луці та з сумкою Chanel: королева Максима зробила те, за що сварили Юлію Мендель

У ефектному луці та з сумкою Chanel: королева Максима зробила те, за що сварили Юлію Мендель

Королева Нідерландів завжди одягається яскраво та стильно. Вона любить масивні прикраси та ефектні капелюхи, цікаво підбирає колірну гаму вбрання та аксесуари до нього.

Сьогодні, 13 червня, королева Максима зустрілася із партнерами в офісі Організації Об'єднаних Націй в Абіджані. Максима прилетіла до Африки як спеціальний представник Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування з метою розвитку.

Для виходу королева підібрала дуже ефектний образ. Вона одягла сіро-блакитну блузу з рукавами кажан, спідницю з прийнятим у синіх тонах, сірі замшеві балетки Salvatore Ferragamo та доповнила вбрання блакитною сумкою Chanel. У вухах у Максими були дуже цікаві сережки із синіми шовковими китицями, на обох руках – браслети.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цікаво, що королева почепила свої сонцезахисні окуляри, які до цього тримала в руках, на комір своєї блузи. Нагадуємо, що за такий самий жест колись обурена громадськість сильно лаяла Юлію Мендель, яка тоді була прессекретаркою Володимира Зеленського.

Юлія Мендель / Фото: Instagram Юлії Мендель

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