У фартусі, кедах і з перлинним намистом: Олена Зеленська зі школярами приготувала страву

Олена Зеленська взяла участь у фінальній грі про здорове харчування "ГраЇмо", яку провели серед підлітків з усієї України. Перша леді разом із головою представництва Дитячого фонду ООН в Україні Муніром Мамедзаде приєдналися до двох команд і виконували ті самі завдання, що й діти.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це було драйвово, цікаво, а головне – надзвичайно корисно. Саме так і має відбуватися формування нових здорових звичок: щоб вони були в радість, а отже, закріпилися на все життя", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

А ще дружина президента поділилася правилом "здорової тарілки": "У ній має бути 50% овочів і фруктів, 25% цільнозернових продуктів, 25% білків. Що ж саме ввійде в ці відсотки – вирішувати кожному кухарю, домашньому чи шкільному. Простір для творчості".

Перша леді постала там у білій футболці, білій сорочці, чорних штанях-палацо і білих кедах. Свій лук Олена доповнила синьо-жовтим фартухом із логотипом гри.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зібрала волосся у хвіст і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки, а на шиї – перлинне намистом із золотими деталями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті-кімоно і з символічною брошкою побувала на пам'ятному заході.

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