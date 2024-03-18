У фіалковому джемпері і штанях кольору фуксії: новий модний експеримент прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала яскравий діловий образ на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На ній був фіалковий джемпер в рубчик, з блискавкою і манжетами-кльош, а також штани-палацо кольору фуксії.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт Карін доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із персиковими тінями, перлинними сережками і срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у сукні винного кольору довжини міді з короткими рукавами.

Читайте також: