У фіалковому джемпері і штанях кольору фуксії: новий модний експеримент прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр продовжує поєднувати у свїм аутфітах найрізноманітніші кольори.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала яскравий діловий образ на черговому брифінгу у Вашингтоні.
На ній був фіалковий джемпер в рубчик, з блискавкою і манжетами-кльош, а також штани-палацо кольору фуксії.
Аутфіт Карін доповнила об'ємним укладанням із локонами, макіяжем із персиковими тінями, перлинними сережками і срібним браслетом.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у сукні винного кольору довжини міді з короткими рукавами.
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