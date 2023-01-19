У фіолетовій блузці та кейпі від Valentino: королева Максима в об'єктивах фотографів

Королеву Нідерландів Максиму заскочили, коли вона залишала Королівський палац після новорічного прийому для дипломатичного корпусу в Амстердамі.
У середу королева та король Нідерландів вітали гостей на традиційному новорічному прийомі. На публіці 51-річна Максима з'явилася у чорному накидці з кашеміру від Valentino, у фіолетовій блузці від Natan Couture та штанях-кльошах у тон зі стрілками.
Лук доповнювали чорні грубі черевики від Gianvito Rossi та сумка Dior c квітковим та балійським принтом. На шиї у королеви був замотаний шарф, а у вухах виблискували великі сережки з фіолетовим камінням від Jarjewelry.
Максима розпустила волосся, трохи підкреслила очі чорним олівцем і нанесла рожевий ледь помітний блиск на губи.
А кілька днів тому королева Максима також була помічена із чоловіком королем Віллемом-Олександром біля палацу. Тоді королева була в пальті кольору кемел і золотій сорочці, а туфлі підібрала до тону аутфіту.
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