У фіолетовій блузці та кейпі від Valentino: королева Максима в об'єктивах фотографів

Королеву Нідерландів Максиму заскочили, коли вона залишала Королівський палац після новорічного прийому для дипломатичного корпусу в Амстердамі.

У середу королева та король Нідерландів вітали гостей на традиційному новорічному прийомі. На публіці 51-річна Максима з'явилася у чорному накидці з кашеміру від Valentino, у фіолетовій блузці від Natan Couture та штанях-кльошах у тон зі стрілками.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Лук доповнювали чорні грубі черевики від Gianvito Rossi та сумка Dior c квітковим та балійським принтом. На шиї у королеви був замотаний шарф, а у вухах виблискували великі сережки з фіолетовим камінням від Jarjewelry.

Максима розпустила волосся, трохи підкреслила очі чорним олівцем і нанесла рожевий ледь помітний блиск на губи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А кілька днів тому королева Максима також була помічена із чоловіком королем Віллемом-Олександром біля палацу. Тоді королева була в пальті кольору кемел і золотій сорочці, а туфлі підібрала до тону аутфіту.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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