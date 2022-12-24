У фіолетовій сукні-футлярі: Джилл Байден прочитала дітям у лікарні казку

Президентське подружжя відвідало дитячу лікарню та привітало маленьких пацієнтів з Різдвом.

Президент США Джо Байден та перша леді Джілл Байден у п'ятницю, 23 грудня, приїхали до Національної дитячої лікарні, щоб відвідати маленьких пацієнтів перед Різдвом та прочитати з ними книжку.

Джилл Джо Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді та президент сиділи перед високою та красивою ялинкою. Джилл Байден читала дітям казку "Сніговий день" (The Snowy Day), написану Езрою Джеком Кітсом.

"Вітаю всіх з Різдвом та святами! Дякую, що прийшли і послухали, як я читаю, і дякую президенту за те, що потримав книжку", — пожартувала перша леді після завершення читання.

Джилл Джо Байдени / Фото: Associated Press

На Джилл Байден того дня була елегантна фіолетова сукня-футляр із досить милою обробкою з оксамиту на рукавах.

Джилл Джо Байдени / Фото: Associated Press

Образ перша леді доповнила великими сережками-краплями та ланцюжком та з діамантовим кулоном. на обличчі вона мала захисну маску.

Джилл Джо Байдени / Фото: Associated Press

Також перша леді зробила нову зачіску і зібрала волосся блискучими шпильками за вухами.

Джилл Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джо Байден одягнув бордову краватку, темно-синій костюм і білу сорочку.

Джилл Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл Джо Байдени / Фото: Associated Press

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